Футбол
Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболуЧемпионат 10:22
Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».
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