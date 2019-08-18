Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».

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