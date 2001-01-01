Футбол
Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧМатч ТВ 02:27
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов. В матче между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» победу со счетом 2:0 одержала команда Юргена Клоппа.
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