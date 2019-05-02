Футбол

Моуринью поддержал перенесшего инфаркт КасильясаРИА Новости 07:21

В среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на утренней тренировке португальской команды в среду. 37-летний голкипер был немедленно госпитализирован и прооперирован в одной из больниц Порту. Пресс-служба "Порту" сообщала, что здоровью вратаря ничего не угрожает, состояние футболиста стабильное.
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Моуринью прокомментировал новость о сердечном приступе Касильяса

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Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

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Жозе Моуринью — о Касильясе: «У „Порту“ первоклассный медицинский департамент. Икер в надежных руках»

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Sport24.ru05:05

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

RT на русском04:37
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Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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