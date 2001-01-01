Футбол

Моуринью ожидает предложения от «Реала»Советский спорт 06:07

По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
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