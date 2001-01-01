Футбол
Моуринью ожидает предложения от «Реала»Советский спорт 06:07
По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
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Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Футбол
Голкипер «Спартака» покинет клуб до закрытия трансферного окна
Голкипер «Спартака» Александр Селихов в ближайшее время покинет московский клуб.
Обновлено в 12:16
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP.
Обновлено в 05:12
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Политика
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Культура
Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Единоборства
Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO
В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.
Обновлено вчера в 18:19
Религия
Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.
Обновлено в 12:16
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике
В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53