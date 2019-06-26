Футбол
Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»Чемпионат 04:10
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл». Ранее «сороки» объявили, что не договорились с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Общество
Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Экономика
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:06
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце
Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.
Обновлено в 01:18
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Интернет
В Google Play обнаружили фотоприложения с вредоносным ПО
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 08:39
Транспорт
В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Авто
Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:35
Политика
Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому
В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Происшествия
2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом
В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Спорт
Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек
Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Общество
Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07