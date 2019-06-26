Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»Чемпионат 04:10

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл». Ранее «сороки» объявили, что не договорились с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня.

Спорт день за днем

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Спорт день за днем

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".

Армия и оружие Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.

Общество Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.

Экономика Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.

Футбол Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Политика Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Политика Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.

Здоровье Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.

Интернет В Google Play обнаружили фотоприложения с вредоносным ПО Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Транспорт В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.

Армия и оружие В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.

Авто Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.

Политика Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».

Наука Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.

Происшествия 2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Здоровье Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Спорт Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.

Общество Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.