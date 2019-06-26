Футбол

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»Чемпионат 04:10

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл». Ранее «сороки» объявили, что не договорились с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня.
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Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

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Моуринью прокомментировал слухи о «Ньюкасле»

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Моуринью: «Если цель команды — финиш на девятом месте, такая работа не для меня»

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Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

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Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»

Спорт день за днем05:46

Жозе Моуринью: «Мне патологически необходимо играть ради победы»

Матч ТВ08:16

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
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Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
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Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

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Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
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Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
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Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.
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В Google Play обнаружили фотоприложения с вредоносным ПО

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
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Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
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Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
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В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ

В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Компания Jaguar Land Rover объявила о появлении в России обновленного вседорожника Discovery Sport.
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Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
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Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

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Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
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Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
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