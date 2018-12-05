Футбол

Моуринью открыт к возвращению в «Реал»
Евро-футбол.ру
09:41

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью открыт к идее вернуться в "Реал". Об этом сообщает издание Evening Standard. Моуринью осознаёт интерес Флорентино Переса, который ищет тренера с репутацией, способного вернуть "Реал" на лидирующие позиции в чемпионате Испании и Европе.
Евро-футбол.ру09:41

Подробнее о событии

«Реал» нацелился на Моуринью

Lenta.ru12:05

СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Матч ТВ10:44

СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Sportbox.RU10:44

«Реал» захотел «особенного» тренера

News.ru10:35

СМИ: «Реал» интересуется Моуринью, тренер готов вернуться в «королевский клуб»

Спорт-Экспресс10:15

Моуринью открыт к возвращению в «Реал»

Евро-футбол.ру09:41

Моуринью может вернуться в «Реал»

Бомбардир.ру10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол

Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм)

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и хавбек «Рубина» Вячеслав Подберезкин из-за травм были вынуждены покинуть поле в начале первого четвертьфинального матча Кубка России.
Обновлено в 12:29
Футбол

Спартак — Урал 1:0 (2-й тайм)

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Уралом» заявил, что команде пришло время выиграть этот турнир.
Обновлено в 11:52
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 11:07
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 11:17
Футбол

ФК «Ростов» проигрывает «Краснодару» в Кубке России: онлайн donnews.ru

Футбольный клуб «Ростов» 5 декабря в первом матче 1/4 финала Кубка России сыграет в гостях с «Краснодаром».
Обновлено в 11:17
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 11:59
Футбол

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 12:30
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол

Навас намерен уйти из «Реала» в январе

Навас потерял место в стартовом составе мадридского клуба после перехода из "Челси" бельгийца Тибо Куртуа.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро

По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.
Обновлено в 12:15
Футбол

Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Хавбек «Спартака» попал в команду недели FIFA 19

В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).
Обновлено в 11:43
Футбол

Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине.
Обновлено в 11:30
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное