Футбол
Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»Матч ТВ 15:34
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не испытывает проблем с нехваткой предложений о работе.
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Футбол
«Реал» одержал победу над «Севильей»
19 января в Испании состоялся матч 20-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» принимал на своем поле «Севилью».
Обновлено в 12:11
Футбол
Анри остался недоволен судейством после разгрома от «Страсбура»
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 21-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:5) отметил, что недоволен судейством.
Обновлено в 19:57
Футбол
Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.
Обновлено в 17:26
Футбол
Сульшер одержал с «Манчестер Юнайтед» седьмую победу подряд
Обновлено в 11:54
Футбол
«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А, обыграв «Торино»
«Рома» одержала третью победу кряду в чемпионате Италии. Для «Торино» это поражение стало первым в последних четырёх матчах.
Обновлено в 10:56
Футбол
Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.
Обновлено в 12:40
Футбол
Оресте Чинквини: «Сарри является поклонником игры Паредеса»
Сарри хотел его видеть еще в «Наполи», он поклонник аргентинца.
Обновлено в 19:00
Футбол
Артем Дзюба может перейти в «Эвертон»
Обновлено в 02:56
Футбол
Стоичков поддержал идею подписания «Барселоной» Велы
Если приедет в Барселону, то сможет с первого матча быть полезным. Я не сомневаюсь в нем, — сказал Стоичков.
Обновлено в 20:55
Футбол
Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.
Обновлено в 09:56
Футбол
Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»
Обновлено в 09:03
Футбол
Хитрец Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног
Перед розыгрышем углового португалец подкрался к боковому арбитру, поставил мяч на газон и прокатил его между ног ничего не подозревающего мужчины с флажком, после чего с хитрой улыбкой исполнил стандарт.
Обновлено в 12:12
Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол
Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем»
Обновлено в 05:21
Футбол
Представлен мяч для плей-офф Лиги чемпионов
УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:57