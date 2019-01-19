Футбол

Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»Матч ТВ 15:34

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не испытывает проблем с нехваткой предложений о работе.
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Моуринью рассказал, когда ему надоест сидеть без работы

RT на русском16:51

Моуринью: после увольнения из «МЮ» отклонил три предложения

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Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»

Матч ТВ15:34

Моуринью: «Я отклонил уже три предложения после ухода из „МЮ“»

Sport24.ru15:46

Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе

РИА Новости15:40

Жозе Моуринью: «Я уже отклонил три предложения»

Спорт-Экспресс15:48

Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»

Sportbox.RU15:34
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«Реал» одержал победу над «Севильей»

19 января в Испании состоялся матч 20-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» принимал на своем поле «Севилью».
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Анри остался недоволен судейством после разгрома от «Страсбура»

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 21-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:5) отметил, что недоволен судейством.
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Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.
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Сульшер одержал с «Манчестер Юнайтед» седьмую победу подряд

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«Рома» одержала третью победу подряд в Серии А, обыграв «Торино»

«Рома» одержала третью победу кряду в чемпионате Италии. Для «Торино» это поражение стало первым в последних четырёх матчах.
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Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.
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Оресте Чинквини: «Сарри является поклонником игры Паредеса»

Сарри хотел его видеть еще в «Наполи», он поклонник аргентинца.
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Артем Дзюба может перейти в «Эвертон»

Обновлено в 02:56
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Стоичков поддержал идею подписания «Барселоной» Велы

Если приедет в Барселону, то сможет с первого матча быть полезным. Я не сомневаюсь в нем, — сказал Стоичков.
Обновлено в 20:55
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Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.
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Марко Ройс: «Никогда не перейду в „Баварию“»

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Хитрец Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног

Перед розыгрышем углового португалец подкрался к боковому арбитру, поставил мяч на газон и прокатил его между ног ничего не подозревающего мужчины с флажком, после чего с хитрой улыбкой исполнил стандарт.
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Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
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УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов.
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Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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