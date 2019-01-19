Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»Матч ТВ 15:34

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не испытывает проблем с нехваткой предложений о работе.

Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»

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