Футбол
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику», сообщает AS. По информации источника, руководство португальского клуба хотело видеть Моуринью на посту наставника «Бенфики» после отставки Руя Витории.
Чемпионат07:46
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Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Политика
Полиция применила слезоточивый газ на акции «жёлтых жилетов» в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 08:58
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.
Обновлено в 08:43
Спорт
Лыжницы Непряева и Седова стали призерами шестого этапа «Тур де Ски»
Россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова стали вторым и третьим призерами соответственно по итогам шестого этапа лыжной многодневной гонки "Тур де Ски".
Обновлено в 09:16
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
В Москве умер народный артист России Иван Бортник, ему было 79 лет.
Обновлено в 03:55
Политика
Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (указа) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Кино
Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В боулинг-клубе рядом с Лос-Анджелесом произошла стрельба
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом «За заслуги»
Обновлено в 09:31
Спорт
Демченко госпитализирована после падения на этапе КМ по санному спорту
Российская саночница Виктория Демченко была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
Обновлено в 08:27
Политика
В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»
Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
Политика
NASA решило отложить уже запланированный визит Рогозина в США
Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн отменил и перенес на неопределенный срок запланированный на февраль визит в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой Алисой
Известный российский футболист и легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин развелся с женой Алисой, о чем сообщает StarHit со ссылкой на супругу спортсмена.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Семью Елизаветы II втягивают в антироссийскую кампанию
Представители бульварных изданий отметили, что учения, в которых якобы примет участие британский принц, состоятся в Норвегии до конца месяца, и в них будут участвовать одна тысяча морских пехотинцев из Соединенного Королевства, а также военные из Норвегии, США и Нидерландов.
Обновлено в 08:04
Кино
Актера Дыховичного похоронят в США
Актера Владимира Дыховичного, который скончался 2 января в возрасте 30 лет, похоронят в США.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Врача онкобольного мальчика из Черемхова ограбили по дороге на работу
Одну из лечащих врачей, занимающихся онкобольным ребенком, трехлетним Владиславом Шестаковым из города Черемхово, о помощи которому попросили президента РФ, избили по дороге на дежурство.
Обновлено в 04:39
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Политика
В УПЦ МП назвали подписание томоса об автокефалии неканоническим
Подписание томоса об автокефалии «новой украинской церкви» является неканоническим, заявил глава пресс-службы УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата) Василий Анисимов, 5 января сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Политика
Порошенко пригласил патриарха Варфоломея на Украину
Украинский президент Пётр Порошенко после подписания томоса автокефалии новой церковной структуры пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Украину.
Обновлено в 06:59
Политика
Конгрессмены выступили против снятия санкций с компаний Дерипаски
Руководитель фракции Демократической партии в Конгрессе США Чак Шумер заявил, что намерен подготовить резолюцию против решения Минфина о снятии санкций с компаний, которые принадлежат Олегу Дерипаске.
Обновлено в 02:33
Политика
США потребовали от Турции отказаться от российских С-400
США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину
Российское внешнеполитическое ведомство не видит причин менять задержанного в РФ гражданина США Пола Уилана на арестованную в Америке российскую гражданку Марию Бутину.
Обновлено в 08:25
Политика
Рада переведёт приходы в новую церковь Украины
Верховная рада хочет помочь приходам перейти в новую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:39