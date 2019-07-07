Футбол

Моуринью отказался от контракта на €100 млн с китайским клубомКоммерсантъ 10:16

Бывший тренер мадридского «Реала» и английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Sky Sports. Стоимость контракта составляла €100 млн, сообщают источники издания.
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Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports
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