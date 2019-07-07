Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евроСоветский спорт 05:42

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
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Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports
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Вести.Ru07:00

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Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Советский спорт05:42

Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в Китае

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СМИ: Моуринью отказался от 100 миллионов евро в Китае

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СМИ: Китайский клуб предложил Моуринью контракт на 100 миллионов евро

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Моуринью отказался от контракта на € 100 млн, предложенного «Гуанчжоу Эвергранд»

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Китайский клуб предлагал Моуриньо почти 100 млн евро

Soccer.ru04:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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