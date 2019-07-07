с чего всё началось

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.

Спорт день за днем

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

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