Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евроСоветский спорт 05:42

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Советский спорт05:42

Моуринью отказался от контракта на € 100 млн, предложенного «Гуанчжоу Эвергранд»

Чемпионат04:45

СМИ: Китайский клуб предложил Моуринью контракт на 100 миллионов евро

Матч ТВ05:46

Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал Моуринью 100 млн евро

Sports.ru05:14

СМИ: Моуринью отказался от 100 миллионов евро в Китае

Спорт-Экспресс04:46

Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в Китае

Sport24.ru04:21

Китайский клуб предлагал Моуриньо почти 100 млн евро

Soccer.ru04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Общество

Супруга Мамаева написала романтическую цитату под фото с мужем

Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана опубликовала новую фотографию с мужем, подписав снимок романтической цитатой, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:00
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид

Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»

Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Общество

Самый богатый человек в мире развелся и оставил жене $38,3 млрд

Обновлено 05 июля в 22:22
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Единоборства

В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное