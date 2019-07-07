Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евроСоветский спорт 05:42
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
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Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports.Вести.Ru07:00
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Обновлено в 13:00
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Экономика
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В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
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Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре
Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.
Обновлено в 13:12
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
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10 человек с детьми разбились в Mercedes
Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.
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