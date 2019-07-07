с чего всё началось

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.

Спорт день за днем

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Происшествия Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Наука В египетской пирамиде найден ход в загробный мир В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.

Авто Новый BMW X6, УАЗ Патриот с «автоматом» и другие новости недели Официальный дилер УАЗа в Бельгии, UAZ Belgium, раскрыл информацию о Патриоте с автоматической коробкой передач, который начнёт выпускаться в сентябре, а также опубликовал фотографию салона новинки.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Авто Стартовали продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.

Культура Дмитрий Дюжев мечтает о дуэте с певицей Алсу Отечественный актер Дмитрий Дюжев мечтает спеть дуэтом с певицей Алсу.

Футбол Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом» Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).

Футбол Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико» Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Экономика РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

Происшествия «Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Армия и оружие Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14 Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.

Армия и оружие В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова» Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Гаджеты Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.

Футбол «Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом 26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Происшествия Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".