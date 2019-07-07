Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евроСоветский спорт 05:42

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
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Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Советский спорт05:42

Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в Китае

Sport24.ru04:21

Китайский клуб предлагал Моуриньо почти 100 млн евро

Soccer.ru04:25

Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал Моуринью 100 млн евро

Sports.ru05:14

СМИ: Моуринью отказался от 100 миллионов евро в Китае

Спорт-Экспресс04:46

Моуринью отказался от контракта на € 100 млн, предложенного «Гуанчжоу Эвергранд»

Чемпионат04:45

СМИ: Китайский клуб предложил Моуринью контракт на 100 миллионов евро

Матч ТВ05:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
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Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
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Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
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Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР

По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
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Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
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Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

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Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
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В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

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Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.
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Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

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Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями. Нам с Рифатом Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов.
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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