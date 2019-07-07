Футбол

Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в КитаеSport24.ru 04:21

По информации Sky Sports, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро. Китайский клуб был готов платить португальцу за сезон около 31 млн евро с бонусами. Отмечается, что Моуринью, который остается без работы с декабря прошлого года, имел право выбрать срок действия контракта.
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