Футбол
Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьеройSport.ru 08:45
Экс-наставник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан ещё работает слишком мало, чтобы подводить итоги его карьеры.
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Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
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Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
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