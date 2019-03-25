Футбол

Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьеройSport.ru 08:45

Экс-наставник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан ещё работает слишком мало, чтобы подводить итоги его карьеры.
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Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером

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Жозе Моуринью: Зидану придется отказаться от нынешних игроков «Реала»

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