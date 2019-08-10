Футбол
Моуринью определился с новым местом работыМатч ТВ 05:28
Трехкратный победитель чемпионата Англии тренер Жозе Моуринью определился с местом работы на новый сезон. Португальский специалист вошел в число футбольных экспертов на телеканале Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Общество
В Сибири проходят акции оппозиции
Обновлено в 05:40
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Курганской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, опрокинувшимся в субботу утром в Курганской области, в результате аварии госпитализированы 5 пассажиров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 05:49
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Футбол
Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»
Обновлено в 01:55
Культура
Брянские «Бабкины внуки» выступят на фестивале «Свет Белогорья»
Наши земляки примут участие в Первом всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья».
Обновлено в 02:16
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Обновлено вчера в 21:11
Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31