Футбол

Моуринью определился с новым местом работыМатч ТВ 05:28

Трехкратный победитель чемпионата Англии тренер Жозе Моуринью определился с местом работы на новый сезон. Португальский специалист вошел в число футбольных экспертов на телеканале Sky Sports.
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Моуринью будет работать экспертом Sky Sports на матчах АПЛ

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Моуринью нашел работу. Он стал экспертом Sky Sports

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