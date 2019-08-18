Футбол
Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слезСпорт-Экспресс 10:42
Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде. Рассуждая на эту тему, он чуть не расплакался.
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Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
Обновлено в 15:22
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
48-летняя звезда «Глухаря» заявила о желании снова выйти замуж
Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь», совмещает гастроли с благотворительностью.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
На Курилах нашли уникальную гаубицу времен Второй мировой войны
На Итурупе нашли артиллерийское орудие времен Второй мировой войны.
Обновлено в 12:31
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».
Обновлено в 10:13
Происшествия
Генсек ООН осудил теракт в Кабуле
Обновлено в 16:09
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев
Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:58
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Транспорт
Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс
В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Авто
Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE
Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Разъемы Производители выпускают новые ноутбуку с одинаковыми портами для зарядки USB-C.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит камеру со 108 Мп датчиком
Утверждается, что аппарат получит камеру с главным 108-Мп датчиком изображения.
Обновлено в 08:24
Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено в 11:18
Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Футбол
ПСВ в гостях обыграл «Хераклес»
ПСВ в матче 3-го тура чемпионата Голландии в гостях обыграл "Хераклес" со счетом 2:0.
Обновлено в 16:05
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Политика
Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.
Обновлено в 13:16
Футбол
Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом»
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Обновлено в 05:06