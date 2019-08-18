Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде. Рассуждая на эту тему, он чуть не расплакался.

Спорт день за днем

Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Музыка Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».

Армия и оружие В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Транспорт Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

Авто В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.

Авто Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Гаджеты Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука Разъемы Производители выпускают новые ноутбуку с одинаковыми портами для зарядки USB-C.

Футбол Эшли Коул объявил о завершении карьеры Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Экономика В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.

Футбол ПСВ в гостях обыграл «Хераклес» ПСВ в матче 3-го тура чемпионата Голландии в гостях обыграл "Хераклес" со счетом 2:0.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Политика Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.