Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»News.ru 08:28

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной». Португалец заявил, что МЮ вправе рассчитывать на успех в домашней встрече.
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