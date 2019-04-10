Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»News.ru 08:28

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной». Португалец заявил, что «МЮ» вправе рассчитывать на успех в домашней встрече.

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