Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»News.ru 08:28

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Эшли Янг
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной». Португалец заявил, что МЮ вправе рассчитывать на успех в домашней встрече.
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