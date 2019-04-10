Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»News.ru 08:28

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной». Португалец заявил, что МЮ вправе рассчитывать на успех в домашней встрече.

Экономика Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

Общество Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Политика В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Политика Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина Использование обсценной лексики порой необходимо, заявила депутат Госдумы от фракции КПРФ Ольга Алимова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политика Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.

Экономика Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.

Армия и оружие НАТО отказалась участвовать в Московской конференции по безопасности Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Общество Сбербанк устранил сбой в работе приложения Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка.

Здоровье Медики предупредили об опасности авитаминоза Специалист подчеркнула, что авитаминоз является опасным функциональным нарушением всего организма, которое может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.

Шоу-бизнес Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.

Футбол Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ".

Происшествия Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Происшествия В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Шоу-бизнес Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.

Здоровье Участницы проекта «Расцветай» узнали о важности любви к себе Три финалистки конкурса «Расцветай!», организаторами которого выступили Издательский дом «Волгоградская правда» и фитнес-клуб «X-Fit Волгоград», приняли участие в фитнес-консультации, пообщались с психологом и позанимались на первой персональной тренировке.