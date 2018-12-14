Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»
Евро-футбол.ру
05:29

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему не смог раскрыть талант нападающего Мохамеда Салаха. В 2014 году Салах оказался в "Челси", однако под руководством Жозе Моуринью египтянин не заиграл, поэтому отправился в Серию А.
Евро-футбол.ру05:29

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Жозе Моуринью: Салах - ядерная угроза «Ливерпуля»

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Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Евро-футбол.ру05:29

Моуринью: Салах — ядерная угроза «Ливерпуля»

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Моуринью рассказал, почему Салах при нем не играл в «Челси»

Sport24.ru06:18

Моуринью о Салахе: «Он был хрупким парнем, а теперь силен. Сначала он психологически не адаптировался в АПЛ»

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Жозе Моуринью: «Салах совсем не похож на игрока, которого „Челси“ купил у „Базеля“»

Sportbox.RU01:47

Жозе Моуринью: «Салах совсем не похож на игрока, которого „Челси“ купил у „Базеля“»

Матч ТВ01:47
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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