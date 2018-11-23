Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту» и экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Жозе Моуринью Португальский футболист

Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.