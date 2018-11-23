Футбол

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»
Чемпионат
10:22

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Чемпионат10:22

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Моуринью ответил на слова Касильяса

Матч ТВ12:40

Моуринью ответил на слова Касильяса

Sportbox.RU12:40

Моуриньо рассказал о конфликте с Касильясом

Soccer.ru10:48

Жозе Моуринью: «Касильяс конфликтовал со мной, причем делал это секретно»

Спорт-Экспресс10:40

Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Чемпионат10:22

Моуринью: «Касильяс конфликтовал со мной так, как не умеет никто другой»

Евро-футбол.ру07:58

Моуринью: «Неправда, что у нас с Касильясом не было конфликта»

Sport24.ru07:47
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Футбол

Ахмат — ЦСКА 0:2

Обновлено в 12:48
Футбол

Семин объяснил, почему выпустил Тугарева в стартовом составе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Урала" заявил, что полузащитник железнодорожников Роман Тугарев должен обострить игру.
Обновлено в 12:36
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Обновлено в 11:46
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 09:46
Футбол

Лучано Спаллетти: «Маротта знает, как строить команду»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущую работу с новым генеральным директором Джузеппе Мароттой, сообщает Football Italia.
Обновлено в 12:23
Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 12:50
Футбол

Карпин назвал перенос матча «Енисея» в манеж клоунадой

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал «клоунадой» решение перенести матч 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» в манеж Красноярска.
Обновлено в 12:15
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
Обновлено в 10:53
Футбол

Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем

Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.
Обновлено в 10:02
Футбол

Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба

Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Обновлено в 08:06
Футбол

Вальверде высказался о ситуации с Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чем отличается нападающий команды Усман Дембеле от многих других футболистов.
Обновлено в 12:34
Футбол

Менди пропустит до трёх месяцев после операции на колене

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Бенжамен Менди пропустит от 10 до 12 недель после операции на правом колене.
Обновлено в 11:17
Футбол

Адриано показал новую прическу

Нападающий «Спартака» Луис Адриано в Instagram Stories продемонстрировал свою новую прическу.
Обновлено в 12:43
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту» и экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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