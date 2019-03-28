Футбол
Моуринью не возглавит «Монако». Жардим продолжит тренировать командуSport24.ru 05:00
Португальский тренер Жозе Моуринью, который после отставки из «Манчестер Юнайтед» находится без работы, не возглавит «Монако». Ранее в прессе появилась информация, что Моуринью может сменить Леонарду Жардима в стане монегасков.
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Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Авто
Daimler продает долю в Smart Geely
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Кино
Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Россия изменит правила для иностранных кораблей в Арктике
«Разрабатывается документ, регулирующий плавание иностранных военных судов в акватории Северного морского пути, сейчас идут межведомственные согласования», — заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии
Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Нальчике два года лечили мертвого пациента
Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27
Общество
К компаниям Пригожина подали иски на 900 миллионов рублей
С 2011 года к компаниям, связанным с бизнесменом Евгением Пригожиным, из-за некачественной еды подали более семисот исков.
Обновлено в 05:15
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Политика
Николас Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране электростанцию «Эль-Гури» была совершена снайпером.
Обновлено в 00:29
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Экономика
QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли
Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46