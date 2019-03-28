Футбол

Моуринью не возглавит «Монако». Жардим продолжит тренировать командуSport24.ru 05:00

Португальский тренер Жозе Моуринью, который после отставки из «Манчестер Юнайтед» находится без работы, не возглавит «Монако». Ранее в прессе появилась информация, что Моуринью может сменить Леонарду Жардима в стане монегасков.
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Моуринью не возглавит «Монако». Жардим продолжит тренировать команду

Sport24.ru05:00

Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим

РИА Новости02:22

«Монако» не планирует приглашать Моуринью

Спорт-Экспресс04:24

Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»

Матч ТВ03:14

Моуринью не будет тренером «Монако»

Газета.Ru03:00

Жардим продолжит тренировать «Монако», клуб не будет приглашать Моуринью

Советский спорт04:27

«Монако» не будет приглашать Моуринью, тренером команды останется Жардим

Sports.ru04:03
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