Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»Матч ТВ 03:14

Португальский специалист Леонарду Жардим останется главным тренером «Монако». Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.

Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»

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