Футбол
Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»Матч ТВ 03:14
Португальский специалист Леонарду Жардим останется главным тренером «Монако». Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Политика
Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы
Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Усть-Катаве задержали подозреваемых в краже 22 миллионов с почты
Задержаны подозреваемые в хищении 22 млн рублей из почтового отделения в Усть-Катаве (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 04:08
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Культура
Считавшаяся копией картина Боттичелли оказалась подлинником
Реставраторы выяснили, что произведение, которое считалась копией картины художника XV века Сандро Боттичелли, на самом деле написана рукой мастера.
Обновлено в 07:44
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
В порт Одессы прибудут два корабля НАТО
В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Кино
Красота и чудовище: вышел новый ролик «Годзилла: Король монстров»
В сети появился новый захватывающий ролик фильма «Годзилла: Король монстров». Гигантские монстры вновь угрожают миру.
Обновлено в 04:30
Космос
Япония испытала технику для строительства лунной базы
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Авто
Ford покидает российский рынок автомобилей
Известный бренд автомобилей Ford покидает российский рынок легковушек. Об этом сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич
Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 08:29
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Истребители США F-35 признали непригодными для войны
Обновлено в 05:01
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика
«Газпром нефть» не планирует выходить из проекта «Хунин-6» в Венесуэле
"Газпром нефть" не планирует выходить из проекта "Хунин-6" в Венесуэле, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 08:24