Футбол
Моуринью не может наслаждаться жизнью без футболаМатч ТВ 02:46
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что скучает без футбола, а также ждет подходящего момента.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Общество
WWF: из-за пожаров Россия может остаться без леса через 10 лет
Как заявил "Известиям" эксперт лесной программы организации Константин Кобяков, если пожары "продолжатся в тех же объемах, что и последние годы", через 10 лет Россия может "полностью потерять весь промысловый лес".
Обновлено в 04:02
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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео
На видео попал момент крушения небольшого самолета в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 02:37
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА
Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
Обновлено в 07:48
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Челси» запретил болельщику посещать матчи за расистские оскорбления
Английский футбольный клуб "Челси" наложил санкции на шестерых болельщиков, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Обновлено в 07:00
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Губернатор Брянской области распорядился уволить главного врача райбольницы
Глава Брянской области Александр Богомаз раскритиковал работу лечебных учреждений, в которых пациенты не могут сдать кровь в день обращения.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко провела эксперимент с имиджем и стала настоящей красавицей
Мария Порошина является многодетной мамой, а ее старшей дочери уже 23 года.
Обновлено в 07:43
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«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:25
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне на портале arabgt.com появились первые фото и видео новинки без какого-либо камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:33
Музыка
Суд признал певицу Кэти Перри виновной в плагиате
Суд присяжных в США признал певицу Кэти Перри виновной в незаконном копировании чужой песни при создании композиции Dark Horse.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Муж Пелагеи показал редкое фото с дочкой
Иван Телегин провел день с 2-летней малышкой в парке динозавров 27-летний хоккеист Иван Телегин выложил трогательное фото со своей дочерью Таисией в сторис.
Обновлено в 05:44
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53