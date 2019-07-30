Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что скучает без футбола, а также ждет подходящего момента.

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

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