Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»Евро-футбол.ру 03:18

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
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Моуринью — о продолжении карьеры: «Я все еще полон огня!»

Sport24.ru04:04

Жозе Моуринью: «Я полон огня»

Спорт-Экспресс01:49

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Евро-футбол.ру03:18

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Sportbox.RU02:46

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Матч ТВ02:46

Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола

Чемпионат03:46

Жозе Моуринью признался, что ему тяжело наслаждаться жизнью без футбола

Sport.ru06:30
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Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Космос

Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты

Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

На Украине арестовали российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Третий за день человек упал на рельсы в московском метро

Обновлено в 07:32
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Обновлено в 10:52
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Политика

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Футбол

Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млн

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:00
Общество

Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах

В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Политика

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Обновлено в 06:43
Транспорт

Авиарейсы из Калуги в Турцию возобновятся

Сегодня, 30-го июля, Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с генеральным директором авиакомпании Royal Flight, которая совершала рейсы Калуга - Анталья.
Обновлено в 11:16
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Политика

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Культура

В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»

Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Украинские самолеты Ил-76 были уничтожены ракетным ударом в Ливии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал avia.pro, ракетным ударом также были уничтожены два транспортных самолета Украины Ил-76.
Обновлено 27 июля в 19:32
Армия и оружие

Пентагон собирает данные о русской Арктике

Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами».
Обновлено в 11:15
Кино

Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Мать оставила сына в камере хранения в супермаркете в Подмосковье

Обновлено в 03:51
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Единоборства

Соперник Кунченко снялся с турнира UFC из-за травмы

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский уволил луганского Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Космос

Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Обновлено вчера в 04:21
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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