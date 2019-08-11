Футбол
Моуринью назвал второй состав «МанСити» претендентом на победу в АПЛВести.Ru 09:41
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу. Среди них оказался и второй состав "Манчестер Сити". По мнению португальского специалиста, запасные "горожан" могли бы претендовать на победу.
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