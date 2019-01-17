Моуринью назвал лучшую команду, которую он тренировалЕвро-футбол.ру 12:44

Знаете, я должен назвать "Интер", потому что они выиграли всё. Я должен быть объективным и уважительным к футболистам и назвать команду, которая выигрывала всё с первого до последнего дня.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Происшествия Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Авто Авто Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).

Происшествия Происшествия В Петербурге во время пожара в типографии погиб человек Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на территории АО «Санкт-Петербургский газетный комплекс», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Авто Авто Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России В передней и задней части Toyota Land Cruiser Prado Style установлена светодиодная оптика, есть 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова и ряд вспомогательных функций, таких как противоугонная система и опция активной и пассивной безопасности.

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Происшествия Происшествия В Мурманской области при взрыве бытового газа погиб человек

Энергетика Энергетика «Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций «дочек» Суд швейцарского кантона Цуг 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщает пресс-служба газового концерна.

Происшествия Происшествия Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер» Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.

Гаджеты Гаджеты Motorola возродит культовую раскладушку RAZR Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.

Транспорт Транспорт «Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.

Политика Политика Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Интернет Интернет В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».

Экономика Экономика Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Происшествия Происшествия Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Авто Авто Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.

Спорт Спорт Комитет WADA обсудит соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, утерянный российским агентством в ноябре 2015 года, но с условием, что до 31 декабря 2018 года Россия должна предоставить WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Интернет Интернет В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель «Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.

Авто Авто С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили

Происшествия Происшествия После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек

Армия и оружие Армия и оружие Трамп разместит новые станции перехвата ракет на Аляске

Общество Общество Умерла всемирно известная путешественница баба Лена Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.

Политика Политика Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".

Наука Наука Ученые доказали, что кассовые чеки опасны для здоровья Бисфенол А может вызывать гормональные расстройства, предупреждает исследовательская группа из Университета Гранады, которая проанализировала кассовые чеки в различных магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции.

Космос Космос «Лунный росток» погиб от холода Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".