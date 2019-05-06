Футбол

Моуринью назвал лучшего полузащитника в ЕвропеЧемпионат 06:14

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
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Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы

Советский спорт06:36

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Чемпионат06:14

Жозе Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Еженедельник Футбол06:42

Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе

Soccer.ru05:49

Моуринью назвал имя лучшего полузащитника Европы

Sport24.ru05:11

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире

Sport.ru07:00

Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Евро-футбол.ру06:01
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия

Следком опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 07:52
Здоровье

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено вчера в 19:34
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Игры

К 2023 году количество китайских геймеров превысит население США

Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым

Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50
Общество

Около миллиона человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

Обновлено в 08:04
Происшествия

Беглов выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Обновлено в 04:05
Гаджеты

Linux-ноутбук Pinebook Pro за $200 готовится к выходу

Команда Pine64, известная своими аппаратными решениями для разработчиков и Linux-компьютерами, показала прототип ноутбука Pinebook Pro, который планируется продавать по цене от 200 долларов США.
Обновлено в 06:24
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Происшествия

Участник «Казанского марафона» умер от сердечного приступа

Обновлено в 06:04
Происшествия

Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Минобороны выделило 150 миллионов рублей на ремонт ракет времен СССР

Обновлено в 03:36
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено 03 мая в 09:19
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Происшествия

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
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Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

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Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе

После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
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