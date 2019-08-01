Футбол

Моуринью назвал единственную проблему «Челси»Евро-футбол.ру 08:40

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью поделился мнением о текущем положении дел в команде.
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Моуринью назвал единственную проблему «Челси»

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Моуринью считает единственной проблемой «Челси» уход Азара

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"Азар был особенным игроком для "Челси". Моуринью - о трансферной политике лондонского клуба

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Идеальное сочетание: каким должен быть состав «Челси» в грядущем сезоне?

МК-Спортвчера в 09:26
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
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Овечкин намекнул на завершение карьеры

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Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии

Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
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Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной

Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.
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Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные

Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Космос

Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу

Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.
Обновлено 29 июля в 06:30
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Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
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Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%

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В США ввели санкции против главы МИД Ирана

В ответ МИД Ирана заявил, что «бесполезные санкции США» против верховного лидера страны и военачальников могут «навсегда закрыть путь дипломатии с Тегераном».
Обновлено вчера в 16:50
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На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
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В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

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Армия и оружие

Минобороны России сообщило о запуске космических аппаратов-инспекторов

Министерство обороны России сообщило запуске космических аппаратов-инспекторов "Космос-2535" и "Космос-2536".
Обновлено в 10:14
Финансы

Центробанк США расстроил экспертов

Дональд Трамп настаивал на снижении ставки, поскольку его основная задача - максимальный рост ВВП США и поддержка местных производителей, которым выгоден низкий курс доллара.
Обновлено в 02:28
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Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 06:34
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
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ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер

Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Общество

Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян

Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
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Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит карьеру в составе "Газиантепспора", сообщает Transfer Merkezi.
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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Обновлено 30 июля в 23:41
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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