Футбол
Моуринью назвал единственную проблему «Челси»Евро-футбол.ру 08:40
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью поделился мнением о текущем положении дел в команде.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Что такое квантовый дарвинизм: две физики одной Вселенной
Квантовый дарвинизм предполагает, что именно взаимодействие системы с окружающей средой вызывает декогеренцию, а вовсе не наличие наблюдателя.
Обновлено 29 июля в 20:02
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Космос
Станция «Хаябуса-2» прислала подробные снимки астероида Рюгу
Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.
Обновлено 29 июля в 06:30
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%
Обновлено в 07:11
Политика
В США ввели санкции против главы МИД Ирана
В ответ МИД Ирана заявил, что «бесполезные санкции США» против верховного лидера страны и военачальников могут «навсегда закрыть путь дипломатии с Тегераном».
Обновлено вчера в 16:50
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о запуске космических аппаратов-инспекторов
Министерство обороны России сообщило запуске космических аппаратов-инспекторов "Космос-2535" и "Космос-2536".
Обновлено в 10:14
Финансы
Центробанк США расстроил экспертов
Дональд Трамп настаивал на снижении ставки, поскольку его основная задача - максимальный рост ВВП США и поддержка местных производителей, которым выгоден низкий курс доллара.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Политика
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Общество
Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Футбол
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин продолжит карьеру в Турции
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит карьеру в составе "Газиантепспора", сообщает Transfer Merkezi.
Обновлено в 09:16
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41