Футбол
Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky SportsЕвро-футбол.ру 05:27
Известный португальский тренер Жозе Моуринью вошёл в состав команды Sky Sports, сообщает официальный сайт телеканала. Специалист стал экспертом студии телекомпании.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев
Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Космос
Международный астрономический союз утвердил 14 новых названий объектов на Плутоне
В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил первые четырнадцать названий различных деталей на Плутоне, а в 2018 году был одобрен набор из двенадцати имен для Харона.
Обновлено в 02:40
Политика
СМИ рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.
Обновлено в 05:05
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Кино
Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07
Происшествия
Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов
Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено 08 августа в 17:35
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Украины
Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Шахтёр» в 3-м туре украинской премьер-Лиги сезона-2019/20.
Обновлено в 05:00
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ
Торпедо одержало победу над Лучом (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ на стадионе Динамо во Владивостоке.
Обновлено в 05:11
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53