Известный португальский тренер Жозе Моуринью вошёл в состав команды Sky Sports, сообщает официальный сайт телеканала. Специалист стал экспертом студии телекомпании.

Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports

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