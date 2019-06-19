Футбол
Моуринью намерен возглавить сборнуюLiveSport.ru вчера в 17:55
Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Кино
Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»
Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения
Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.
Обновлено в 03:16
Футбол
Савичев может стать номинальным главным тренером «Торпедо»
По данным «Матч ТВ», Николай Савичев может стать главным тренером столичного «Торпедо».
Обновлено в 04:27
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
«Кококо» Матильды Шнуровой попал в список лучших ресторанов мира
Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59