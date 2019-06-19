Футбол

Моуринью намерен возглавить сборнуюLiveSport.ru вчера в 17:55

Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что хотел бы возглавить национальную команду.
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Жозе Моуринью: «Больше вижу себя в сборной, чем в клубе»

Sports.ruвчера в 16:45

Моуринью изъявил желание возглавить национальную сборную

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Моуринью сообщил, что хотел бы возглавить сборную

Sport24.ruвчера в 14:47

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Чемпионатвчера в 17:33

Жлзе Моуринью: «Вижу себя в сборной, нежели в клубе»

Спорт-Экспрессвчера в 23:25

Жозе Моуринью: «Вижу себя скорее в сборной, чем в клубе»

Матч ТВвчера в 15:49

Моуринью выразил заинтересованность в работе с национальной командой

RT на русскомвчера в 15:18
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Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»

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Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
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Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
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Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Транспорт

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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Политика

Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

Обновлено в 04:47
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась

Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения

Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.
Обновлено в 03:16
Футбол

Савичев может стать номинальным главным тренером «Торпедо»

По данным «Матч ТВ», Николай Савичев может стать главным тренером столичного «Торпедо».
Обновлено в 04:27
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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
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Ресторан Harvest впервые в истории Петербурга вошел в 100 лучших ресторанов мира @theworlds50best и занял 92-е место.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео

Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
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Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
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Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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