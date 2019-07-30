Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial. По информации СМИ, 56-летний португальский специалист входит в список кандидатов на замену Марселино, который может покинуть "летучих мышей" в ближайшее время.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.

Единоборства Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.

Футбол Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.

Общество Дачная амнистия в России будет продлена 25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, которым продлевается действие дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Шоу-бизнес Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Происшествия Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.

Политика Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Экономика «ФосАгро» во 2 квартале нарастила объем производства удобрений на 5,8% "ФосАгро" во 2 квартале нарастила общий объем производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 6,4% и 3,9% год-к-году соответственно.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Экономика Министр объяснил рост числа бедных россиян Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Космос Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.