Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»Спорт-Экспресс 10:58
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial. По информации СМИ, 56-летний португальский специалист входит в список кандидатов на замену Марселино, который может покинуть "летучих мышей" в ближайшее время.
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