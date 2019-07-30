Футбол

Моуринью может возглавить «Валенсию»Бомбардир.ру 11:24

Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es. По информации источника, кандидатуру португальца предложил руководству клуба его агент Жорже Мендеш. Мендеш – деловой партнер владельца «Валенсии» Питера Лима.
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