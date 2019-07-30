Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»Бомбардир.ру 11:24
Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es. По информации источника, кандидатуру португальца предложил руководству клуба его агент Жорже Мендеш. Мендеш – деловой партнер владельца «Валенсии» Питера Лима.
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Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»
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Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
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Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
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Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Армия и оружие
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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Обновлено в 13:35
Общество
BlaBlaCar предложили заблокировать в России
BlaBlaCar предложили заблокировать в России Популярные сервисы по поиску попутчиков и бронированию билетов на автобусы могут заблокировать из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.
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Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
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Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ
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