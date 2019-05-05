Футбол
Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия
В Тульской области многодетную мать оштрафовали на 22 тысячи рублей за призыв в чате «ВКонтакте» прийти на сход против свалки
В поселке Дубна Тульской области на 22 тысячи рублей оштрафовали многодетную мать Евгению Ильичеву за публикацию в групповом чате «ВКонтакте» скриншотов с призывом прийти на сход против мусорного полигона.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 10:51
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Политика
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками
Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Афганистане пять человек погибли при атаке на полицейское управление
По меньшей мере пять человек погибли, более 50 пострадали в атаке на полицейское управление в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол
СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Общество
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Музыка
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»
По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 10:22
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23