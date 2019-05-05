Футбол

Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Моуринью может возглавить «Селтик»

Чемпионат09:05

Моуринью может возглавит «Селтик»

Советский спорт09:10

Моуринью может возглавить «Селтик»

Спорт-Экспресс09:10

Моуринью может возглавить действующих чемпионов Шотландии

Матч ТВ09:31

Моуринью раздумывает над предложением возглавить «Селтик»

Sport24.ru09:00

Моуринью ждут в Шотландии, португалец может совершить сенсационный переход

Sport.ru09:29

Моуринью может возглавить «Селтик»

Sports.ru09:17
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В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке

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В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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В поселке Дубна Тульской области на 22 тысячи рублей оштрафовали многодетную мать Евгению Ильичеву за публикацию в групповом чате «ВКонтакте» скриншотов с призывом прийти на сход против мусорного полигона.
Обновлено в 10:30
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

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Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

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В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

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Армия и оружие

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
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Сотрудник посольства России в Афганистане опубликовал фотографии талибов с георгиевскими ленточками.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Происшествия

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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
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Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
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В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО

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Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
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Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»

По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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