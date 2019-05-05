Футбол
Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
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При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Обновлено в 13:47
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
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Здоровье
Ледяная вода как необычное средство для похудения
Простая ледяная вода для утоления жажды работает как средство для похудения. Средство необычное, но эффективное.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Чехия — Россия 1:4 (3-й период)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Кино
Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.
Обновлено вчера в 10:39
Гаджеты
Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU
Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с военными спутниками США
Частная космическая компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с тремя экспериментальными спутниками ВВС США.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
СМИ отдали России лидерство в глобальной «войне GPS»
Издание отмечает, что в настоящее время у берегов Сирии идет «война GPS».
Обновлено в 06:24
Футбол
«Аякс» выиграл первый трофей в сезоне
В финале Кубка Нидерландов встретились «Аякс» и «Виллем II».
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59