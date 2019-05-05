Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Здоровье Ледяная вода как необычное средство для похудения Простая ледяная вода для утоления жажды работает как средство для похудения. Средство необычное, но эффективное.

Хоккей Чехия — Россия 1:4 (3-й период) Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Гаджеты В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 % Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Футбол ЦСКА — Динамо 2:2 ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Политика Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.

Кино Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов» Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.

Гаджеты Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.

Происшествия В московском метро задержали мужчину с гранатой На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".

Футбол Клопп прокомментировал травму Салаха Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.

Армия и оружие Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с военными спутниками США Частная космическая компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с тремя экспериментальными спутниками ВВС США.

Шоу-бизнес Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.