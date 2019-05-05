Футбол

Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Моуринью может возглавить действующих чемпионов Шотландии

Матч ТВ09:31

Моуринью ждут в Шотландии, португалец может совершить сенсационный переход

Sport.ru09:29

Моуринью может возглавить «Селтик»

Спорт-Экспресс09:10

Моуринью может возглавить «Селтик»

Чемпионат09:05

Моуринью раздумывает над предложением возглавить «Селтик»

Sport24.ru09:00

Моуринью может возглавит «Селтик»

Советский спорт09:10

Моуринью может возглавить «Селтик»

Sports.ru09:17
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия

При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 13:47
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Здоровье

Ледяная вода как необычное средство для похудения

Простая ледяная вода для утоления жажды работает как средство для похудения. Средство необычное, но эффективное.
Обновлено в 11:30
Хоккей

Чехия — Россия 1:4 (3-й период)

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Наука

Физики заставили антиматерию показать волновые свойства

Обновлено вчера в 08:46
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Кино

Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Как передает аналитическое агентство «Автостат», в топ-10 самых популярных отечественных легковых автомобилей с пробегом вошли исключительно машины марки Lada.
Обновлено вчера в 10:39
Гаджеты

Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU

Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара

Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала «горячий» снимок, выступив против хейтеров

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с военными спутниками США

Частная космическая компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с тремя экспериментальными спутниками ВВС США.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

СМИ отдали России лидерство в глобальной «войне GPS»

Издание отмечает, что в настоящее время у берегов Сирии идет «война GPS».
Обновлено в 06:24
Футбол

«Аякс» выиграл первый трофей в сезоне

В финале Кубка Нидерландов встретились «Аякс» и «Виллем II».
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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