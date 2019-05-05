Футбол

Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Моуринью может продолжить карьеру в «Селтике» или «ПСЖ»

Газета.Ru10:01

Моуринью может возглавить действующих чемпионов Шотландии

Матч ТВ09:31

Моуринью может возглавить «Селтик»

Чемпионат09:05

Моуринью может возглавит «Селтик»

Советский спорт09:10

«Селтик» сделал предложение Моуриньо

Soccer.ru09:11

Моуринью раздумывает над предложением возглавить «Селтик»

Sport24.ru09:00

Моуринью ждут в Шотландии, португалец может совершить сенсационный переход

Sport.ru09:29
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Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

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Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено в 17:27
Происшествия

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям и близким погибших при катастрофе в Шереметьево.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Политика

На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Футбол

В Англии футболист нарушил правила фэйр-плей и спровоцировал драку

В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками "Плимута", которая едва не завершилась массовой дракой.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Горящий «Суперджет» с пассажирами потушили в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 14:41
Политика

В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников

В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено в 19:19
Политика

В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»

Председатель комиссии государственной думы РФ по депутатской этике Отари Аршба назвал поступок Дмитрия Ионина безобразием, о чём он заявил во время беседы на радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 12:47
Баскетбол

«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»

"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Транспорт

Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае

Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Авто

Geely тестирует бюджетный кроссовер Emgrand X7 с новым дизайном

Компания Geely приступила к тестам обновленной версии компактного кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Мальчику из Находки требуется помощь приморцев

Мальчику из Находки требуется помощь приморцев. ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом продолжает благотворительный проект.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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