Футбол
Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено в 17:27
Происшествия
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям и близким погибших при катастрофе в Шереметьево.
Обновлено в 15:07
Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Политика
На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 21:00
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Футбол
В Англии футболист нарушил правила фэйр-плей и спровоцировал драку
В результате арбитр засчитал взятие ворот, а Моррис спровоцировал потасовку в середине поля с игроками "Плимута", которая едва не завершилась массовой дракой.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено в 08:51
Политика
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Обновлено в 19:19
Политика
В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»
Председатель комиссии государственной думы РФ по депутатской этике Отари Аршба назвал поступок Дмитрия Ионина безобразием, о чём он заявил во время беседы на радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 12:47
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Транспорт
Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае
Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Авто
Geely тестирует бюджетный кроссовер Emgrand X7 с новым дизайном
Компания Geely приступила к тестам обновленной версии компактного кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Мальчику из Находки требуется помощь приморцев
Мальчику из Находки требуется помощь приморцев. ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом продолжает благотворительный проект.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле
Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21