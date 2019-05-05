Футбол
Моуринью может возглавить «Селтик»Чемпионат 09:05
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Селтик», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство шотландского клуба заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
СК РФ подтвердил гибель 13 пассажиров в Шереметьево
В Следственном комитете РФ официально подтвердили гибель 13 пассажиров рейса SU 1492 Москва – Мурманск после аварийной посадки воздушного судна в Шереметьево.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Стало известно о пострадавших в горящем в Шереметьево самолете
Представитель столичных экстренных служб заявил, что при возгорании в Шереметьево самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, пострадали пять человек.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:38
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов
Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.
Обновлено в 15:53
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить полеты SSJ-100 в России
Лайнер SSJ-100, направлявшийся рейсом "Москва-Мурманск", совершил экстренное возвращение через 28 минут после вылета.
Обновлено в 16:56
Политика
Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии
Выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии, заявил премьер страны Зоран Заев.
Обновлено в 16:39
Экономика
Мосбиржа отсеет элеваторы
Элеваторы, аккредитованные Мосбиржей как хранители биржевого зерна, будут обязаны предоставить гарантии банков или же личные поручительства бенефициаров.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
Лион — Лилль 2:2
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов
В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
Обновлено в 14:17
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов
Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево
Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Происшествия
У Смольного задержали одиночных протестующих
Обновлено в 13:09
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48