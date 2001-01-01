Футбол

Моуринью может возглавить «Рому»Sport.ru 03:14

Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Италии. Португальский тренер ведёт переговоры с "Ромой" на предмет того, чтобы возглавить команду. В марте руководство "волков" из-за неудовлетворительных результатов рассталось с Эусебио Ди Франческо.
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Жозе Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Вести.Ru03:17

Моуринью может возглавить «Рому»

Евро-футбол.ру02:49

Моуринью может возглавить «Рому»

Sport.ru03:14

Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Чемпионат02:19

СМИ: Моуринью может возглавить «Рому»

Матч ТВ03:19

Моуринью может возглавить «Рому»

Спорт-Экспресс02:45

L’Équipe: Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sports.ru02:20
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Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в США

Обновлено в 02:39
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Кедми раскритиковал план НАТО на случай войны с Россией

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми подверг критике план НАТО, выработанный на случай военных действий с Россией.
Обновлено в 00:46
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

В Идлибе террористы готовят нападение на Хаму

В идлибской зоне деэскалации на северо-востоке Сирии террористические группировки готовят нападение на САА в районе города Хама.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Музыка

Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»

Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Авто

Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников

Обновлено в 01:30
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 15:07
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Политика

Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции

Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено вчера в 17:19
Баскетбол

«Портленд» дожал «Денвер» в рекордном 4-м овертайме

«Портленд» на своей площадке устроил настоящее шоу с «Денвером»: они отыграли аж 4 овертайма, сделав такое впервые в плей-офф НБА с начала «открытой эры» - удача улыбнулась хозяевам, 2-1 в серии в их пользу.
Обновлено в 03:12
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой

Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани

Обновлено в 02:33
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено вчера в 08:44
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35

Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

«Коллеги подумали, что я заболела»: стали известны подробности беременности Жанны Фриске

Даже родные, близкие и коллеги по работе не сразу обо всем узнали.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
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Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

В сети появились фото внедорожника УАЗ-3172 — одного из самых перспективных автомобилей в истории Ульяновского завода.
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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