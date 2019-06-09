Футбол

Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52

В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
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Моуринью может стать тренером английского клуба

Газета.Ru03:37

Моуринью может возглавить «Ньюкасл» при смене владельца клуба

Sport24.ru03:31

Моуриньо может вернуться в АПЛ

Sport.ru03:43

Моуринью может возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ02:43

СМИ: Моуринью может возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс02:02

Моуринью может возглавить клуб АПЛ

Чемпионат03:18

Моуринью может вновь вернуться в АПЛ

Спорт день за днем03:36
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП под Сочи

В ДТП в Сочи пострадали не менее 15 туристов, передает РЕН ТВ. По имеющимся данным, автобус попал в аварию.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Российских журналистов не пустили на форум в Литве

Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
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Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей

Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Общество

Родные Джорджа Майкла отказались превращать его могилу в святыню

Обновлено в 02:29
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Обновлено вчера в 16:09
Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Обновлено в 01:00
Автоспорт

Даниил Квят: «В гонке хочу пробиться вперед»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом

Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
Обновлено в 01:09
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Здоровье

В России родственников начнут пускать в реанимацию

В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Обновлено в 02:22
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Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Обновлено вчера в 21:02
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Что вы слушаете, так вы и едете. Исследование (лучше всего - Тейлор Свифт)

На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.
Обновлено в 03:03
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Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
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Интернет

Почему презентации Apple больше никого не удивляют

Очередная презентация Apple в рамках конференции разработчиков WWDC 2019 произвела двоякое впечатление - с одной стороны, компания представила много новинок и обновлений, но с другой стороны уже в который раз не показала ничего такого, от чего захватывает дух.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Крейсер США едва не врезался в российский корабль «Адмирал Виноградов»

Инцидент произошел в пятницу, 7 июня. Крейсер Chancellorsville пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» и прошел 50 метрах от корабля.
Обновлено 07 июня в 12:41
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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