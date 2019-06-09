Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52
В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
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