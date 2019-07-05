Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. 56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.

Моуринью может возглавить «Гуанчжоу» и, возможно, сборную Китая

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