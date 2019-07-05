Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную КитаяProstoProSport 11:13
Согласно источнику, Ян планирует вложить средства в развитие отечественного футбола, поэтому, готов предложить Моуринью работу со сборной Китая. На данный момент «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует итальянец Фабио Каннаваро.
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