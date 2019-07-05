Согласно источнику, Ян планирует вложить средства в развитие отечественного футбола, поэтому, готов предложить Моуринью работу со сборной Китая. На данный момент «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует итальянец Фабио Каннаваро.

Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную Китая

Футбол Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознания Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, находящийся на отдыхе в Греции, потерял сознание на пляже.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.

Происшествия В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Футбол «Андерлехт» подписал Самира Насри Насри перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента: «Вест Хэм», за который Насри выступал с января 2019 года, решил не продлевать контракт с хавбеком.

Музыка Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.

Происшествия В центре Екатеринбурга горит жилой дом Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Футбол «Сочи» обыграл «Риеку» в дебютном матче Цаллагова "Сочи" обыграл хорватскую "Риеку" в контрольном матче - 2:1. В составе новичка РПЛ дебютировал экс-защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Происшествия Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей Семьям моряков, погибших при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего.

Политика В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы» Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия Основателя «Домашних денег» отправили под арест Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.

Экономика Структуры Прохорова заложили 100% СК «Согласие» в Совкомбанке Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.

Политика Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ «Путин и Пашинян обсудили по телефону взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза и сотрудничество по ОДКБ», – говорится в сообщении Кремля.

Происшествия Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.