Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную КитаяProstoProSport 11:13
Согласно источнику, Ян планирует вложить средства в развитие отечественного футбола, поэтому, готов предложить Моуринью работу со сборной Китая. На данный момент «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует итальянец Фабио Каннаваро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
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Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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