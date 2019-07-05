Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»Бомбардир.ру 11:44
Португальский тренер Жозе Моуринью ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, сообщает The Telegraph. По информации источника, стороны обсуждают возможное назначение 56-летнего специалиста на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».
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«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
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Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
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Видимо, потому, что теперь нельзя просто свалить весь мусор в большую кучу и сжечь, а самоделки из старых бочек тоже не подходят: открытый огонь на садовых участках запрещен.
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Единственный российский авианосец назвали самой большой бесполезностью
По мнениям специалистов, бесполезность авианосца обусловлена в первую очередь тем, что он не является полноценным, а во время проведения военной операции в Сирии, именно из-за авианосца Россия потеряла два боевых самолёта.
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
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Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море
Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
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