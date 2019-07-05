Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»Бомбардир.ру вчера в 11:44
Португальский тренер Жозе Моуринью ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, сообщает The Telegraph. По информации источника, стороны обсуждают возможное назначение 56-летнего специалиста на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».
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Моуринью отказался от работы с «Гуанчжоу Эвергранд» по семейным обстоятельствам
Спорт-Экспрессвчера в 14:35
Моуринью ведет переговоры о работе с китайским клубом и национальной сборной
Советский спортвчера в 11:53
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ
По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.
Обновлено в 02:05
Политика
Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян
Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Небольшой конфуз произошел на встрече Путина и папы римского Франциска
Неловкий инцидент произошел в ходе встречи президента России Владимира Путина с папой римским Франциском, которая состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Футбол
Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв две бутылки
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял вызов форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 02:11
Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»
Google Camera 6,3 досталась команде APK Insight эксклюзивно, так что они первые в мире, кто смог расковырять последнюю версию приложения камеры для линейки Pixel.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Минсельхоз планирует контролировать сбор ягод и грибов
Минсельхоз хочет регулировать сбор диких грибов и ягод в стране.
Обновлено 04 июля в 02:28
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено 04 июля в 03:36
Политика
Иран пригрозил захватить британский танкер
Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.
Обновлено вчера в 06:15