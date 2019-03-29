Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»Газета.Ru 14:47
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости". По информации Footmercato, специалист может сменить главного тренера Нико Ковача. Отмечается, что немецкий клуб несколько лет был заинтересован в приглашении португальца, однако он работал в других командах.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
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По материалам дела, министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор областной службы заказчика Сергей Мищенко допустили замену в сметах "Ростов Арены" песка.
Обновлено в 06:04
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
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Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
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Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
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Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
В сообщении уточняется, что Медведев и члены правительства РФ «подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года №558».
Обновлено в 13:35
Здоровье
Сменилось руководство в восьми медицинских учреждениях Дагестана
Сменились руководители восьми медицинских учреждений и там назначены временно исполняющие обязанности, это в ЦРБ Карабудахкентского, Дахадаевского, Бабаюртовского районах, а также в центральной районной поликлинике и межрайонном диагностическом центре Хасавюртовского района, в Поликлинике №7, в ЦГБ города Дагестанские Огни и в Кизлярском межрайонном республиканском наркологическом диспансере.
Обновлено в 05:30
Теннис
Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»
Обновлено в 08:00
Политика
США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
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С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Рудковская вернулась к русским завтракам после возвращения с Мальдив
После возвращения в Москву знаменитость решила вернуться к блинчикам с начинкой.
Обновлено в 13:23
Политика
В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Наука
Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные
Обновлено 27 марта в 04:33
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы
Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Здоровье
Фельдшерские пункты появятся в шести селах Ставрополья
В прошлом году 12 модульных конструкций были размещены в поселениях Ставрополья, где живут от 101 до 2000 человек.
Обновлено в 08:58
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 08:36