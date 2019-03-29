Моуринью может возглавить «Баварию»Газета.Ru 14:47

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости". По информации Footmercato, специалист может сменить главного тренера Нико Ковача. Отмечается, что немецкий клуб несколько лет был заинтересован в приглашении португальца, однако он работал в других командах.

Спорт день за днем

Гаджеты Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.

Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Общество Фанаты Кита Флинта проводили его в последний путь песнями и танцами Близкие и поклонники простились с вокалистом группы The Prodigy Китом Флинтом, который ушел из жизни 4 марта.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Кино Умерла французский режиссер Аньес Варда В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.

Происшествия Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте» В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Политика Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева с грустью вспоминает о первом замужестве Счастливая и востребованная ведущая лишь изредка вспоминает трудные времена первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.

Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Авто Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Происшествия В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Экономика Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.

Технологии На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3» На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.