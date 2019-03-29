Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»Газета.Ru 14:47
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости". По информации Footmercato, специалист может сменить главного тренера Нико Ковача. Отмечается, что немецкий клуб несколько лет был заинтересован в приглашении португальца, однако он работал в других командах.
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