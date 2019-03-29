Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»Газета.Ru 14:47

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости". По информации Footmercato, специалист может сменить главного тренера Нико Ковача. Отмечается, что немецкий клуб несколько лет был заинтересован в приглашении португальца, однако он работал в других командах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуринью сменит Ковача на посту главного тренера «Баварии»

РИА Новости14:25

Моуриньо может заменить Ковача на посту главного тренера «Баварии»

Советский спорт15:15

СМИ: «Бавария» хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера

Матч ТВ14:59

СМИ: Моуринью может возглавить «Баварию»

Спорт-Экспресс14:39

«Бавария» рассматривает вариант с назначением Моуринью на пост главного тренера

Чемпионат17:02

Моуринью претендует на пост главного тренера «Баварии»

Евро-футбол.ру03:12

«Бавария» рассмотрит кандидатуру Моуриньо

Soccer.ru00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика

Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit

Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено в 11:55
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

В ЛНР сообщают о 6 обстрелах со стороны ВСУ 29 марта

Народная милиция ЛНР сообщает о ситуации в республике. ВСУ 6 раз нарушили режим прекращения огня 29 марта.
Обновлено в 01:07
Политика

Трамп передумал насчет разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Венесуэле, передает Reuters.
Обновлено в 16:45
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Технологии

Российские силовики взялись за VPN-сервисы

В Роскомнадзоре объяснили эти действия требованиями силовиков.
Обновлено вчера в 14:10
Технологии

VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц

Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.
Обновлено в 14:22
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Обновлено в 06:49
Футбол

Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено в 08:59
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Футбол

РПЛ объяснила, почему матч «Спартак» — ЦСКА не покажут на общедоступных каналах

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги рассказала, почему матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА не будет транслироваться ни на одном общедоступном телеканале.
Обновлено в 15:58
Футбол

Рэшфорд готов продлить контракт с «МЮ» после утверждения Сульшера главным тренером

По информации Sky Sports, форвард принял решение продолжить сотрудничество после утверждения в должности главного тренера на постоянной основе Оле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 14:43
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Технологии

Boston Dynamics показала видео нового робота‐погрузчика

Вес перемещаемых на видео предметов — около пяти килограммов, но робот предназначен для работы с грузом до 15 килограммов.
Обновлено вчера в 17:56
Спорт

Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ

Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Гаджеты

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго

Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Лавров заявил о непростой ситуации в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Автоспорт

Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

Обновлено в 14:10
Общество

Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное