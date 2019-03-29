Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»Sport.ru 18:13

Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьерой Руководство "Баварии" рассматривает вариант увольнение нынешнего тренера Нико Ковача и назначение Жозе Моуринью. Ранее "Бавария" неоднократно предпринимала попытки переманить Моуриньо, однако тот выбирал другие команды.
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«Бавария» рассматривает вариант с назначением Моуринью на пост главного тренера

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Моуриньо может заменить Ковача на посту главного тренера «Баварии»

Советский спорт15:15

Моуринью может возглавить «Баварию»

Евро-футбол.ру17:23

СМИ: Моуринью может возглавить «Баварию»

Спорт-Экспресс14:39

Моуринью сменит Ковача на посту главного тренера «Баварии»

РИА Новости14:25

СМИ: «Бавария» хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера

Матч ТВ14:59

«Бавария» рассмотрит кандидатуру Моуриньо

Soccer.ru00:52
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Футбол

«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»

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Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
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В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

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В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
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Спасший свою мать подросток награждён посмертно орденом Мужества

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На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
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Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
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Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов

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Умер журналист Максим Ковальский

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Обновлено в 17:39
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Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

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Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
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«Хаббл» увидел распадающийся астероид

Последние наблюдения телескопа показывают, что астероид переживает один из интереснейших моментов своей, теперь уже относительно недолгой, жизни.
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На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
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Модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет

Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.
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Пусть мама услышит: киноверсия «Дамбо» мрачнее оригинала

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Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
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