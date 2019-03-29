Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»Sport.ru 18:13
Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьерой Руководство "Баварии" рассматривает вариант увольнение нынешнего тренера Нико Ковача и назначение Жозе Моуринью. Ранее "Бавария" неоднократно предпринимала попытки переманить Моуриньо, однако тот выбирал другие команды.
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